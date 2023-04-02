فتيات جنوب سيناء يشاركن في البرنامج التدريبي «ريحانة»

شاركت طليعات جنوب سيناء في البرنامج التدريبي «ريحانة» والذي يقام خلال الفترة من 1 حتى 6 أبريل الجاري بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالقاهرة، وفقا لتصريحات محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، والذي قال إن فكرة برنامج «ريحانة» تهدف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجهن.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، أن برنامج «ريحانة» يستهدف إعلاء قيمة القيادة في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلاً عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

المرحلة الأولى العام الماضي

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة نظمت المرحلة الأولى من برنامج «ريحانة» العام الماضي، بمشاركة مجموعة من الفتيات من 10 محافظات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ، جنوب سيناء، وإشراف أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

تدريبات قادرون باختلاف

وقال محمد فتحي إن تدريبات مركز الإبداع بجنوب سيناء مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل يمارس تدريباته الرياضية وألعاب ترفيهية لأعضاء المركز بشكل مستمر، تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.