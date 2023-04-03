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رئيس الوزراء الفلسطيني يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

كتب:

وكالات
11:43 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي فجرا في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد مواطنين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: «لا تتوقف عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنون حتى تبدأ من جديد؛ في متوالية القتل وسفك دماء الشبان والأطفال والنساء، فبالأمس أُعدم الشابان محمد العصيبي ومحمد برادعية، وفجر اليوم أُعدم الشابان محمد الحلاق، ومحمد أبو بكر، ضمن سياسة ممنهجة يعتنقها المجرمون القتلة»، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

اشتية:عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال لا تتوقف

وتقدم اشتية باسم مجلس الوزراء بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة من عائلتي الشهيدين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ويلهم ذويهما الصبر.

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