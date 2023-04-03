قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم نابلس وتصيب شابا فلسطينيا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدد كبير من الآليات العسكرية، صباح اليوم الاثنين، مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من منازل الفلسطينيين، واعتقلت عددا من المواطنين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت لاحق، أعلن «الهلال الأحمر» الفلسطيني، إصابة خطرة جدا لشاب، جرى نقله إلى «مستشفى رفيديا»

من جانبها، اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وعمدت إلى إخلاء المصلى القبلي من المعتكفين.

ومساء أمس الأحد، أقامت منظمات «الهيكل المزعوم» الإسرائيلية، محاكاة لقربان الفصح اليهودي، بمشاركة العشرات من الحاخامات ومناصريها، عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

من جانبها، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على إنشاء قوات الحرس الوطني، وأن تكون تابعة لوزارة الأمن القومي والوزير إيتمار بن غفير، مقابل تأجيل الإصلاحات القضائية. وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، اتفق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وبن غفير، على تأجيل إقرار الإصلاحات القضائية مقابل إنشاء قوات حرس وطني تتبع وزارة الأمن القومي.