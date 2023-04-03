عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مكتبة الإسكندرية تحتفي بذكرى انتصار العاشر من رمضان».

بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية لاستعادة الفخر والاعتزاز لأبطال القوات المسلحة، الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر عام 1973.

أعظم أيام الوطنية المصرية

خلال الاحتفالية، أشار المشاركون إلى أنّ العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية التي تظل شاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل.

وضع 10 مقتنيات للسادات في المكتبة

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أنّ الاحتفالية ركزت على الجهد الذي بُذل قبل الحرب في التخطيط للحرب: «بنبعت لنفسنا من خلالها رسالة هامة جدا وهي إن مفيش عمل بيتعمل وينجح إلا يكون مخطط، ومفيش عمل بينجح إلا لما يكون وراءه جهد كبير جدا».

وشهدت الاحتفالية وضع 10 مقتنيات للرئيس الأسبق محمد أنور السادات في متحفه داخل مكتبة الإسكندرية من ضمنها جواز السفر الخاص به، والذي استطاعت مصر استعادته وإيداعه في مكتبة الإسكندرية.