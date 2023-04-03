أسعار الإسمنت اليوم 3-4-2023 في مصر.. تشهد تراجعا

سجلت أسعار الإسمنت اليوم 3-4-2023 في مصر، تراجعا بلغ 20 جنيها للطن، وسجل سعر إسمنت شركة مصر المنيا اليوم 1920 جنيها للطن تسلي أرض المصنع، فيما بلغ سعر إسمنت حلوان اليوم عند 1930 جنيها للطن، مقابل 1950 جنيها، وفقا لما أعلنته شركات الإسمنت.

سعر الإسمنت الیوم للمستھلك

وتراجع سعر الإسمنت الیوم للمستھلك بقيمة تصل إلى 20 جنيها للطن، وسجل سعر الإسمنت في الشركة العربية للإسمنت 1950 جنيها لطن المسلح، تسليم ارض المصنع ، وبلغ سعر الإسمنت في الشركة العربية للإسمنت 1920 جنيها للطن، وبلغ سعر إسمنت شركة صناعات مواد البناء 1900 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن اسمنت المنيا حوالي 1920 جنيها للطن.

سعر شیكارة الإسمنت الیوم

وتترواح سعر شكارة الإسمنت الیوم ما بين 80 جنيها إلى 95 جنيهًا بحسب نوع المصنع، ويباع الكليو في حدود خمسة جنيهات تقريبا.

سعر طن الإسمنت الیوم في مصر

سعر طن الإسمنت الیوم في مصر وصل إلى 1580 جنيها لطن وادي النيل، وسجل سعر إسمنت سيناء 1860 جنيها للطن، وإسمنت حلوان 1930 جنيها للطن، وإسمنت السويدي 1970 جنيها للطن، وإسمنت المصريين 1890 جنيها للطن، وبلغ سعر إسمنت بني سويف 1840 جنيها للطن.

زيادة صادرات مصر من الإسمنت بنسبة 20%

وبحسب أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، فإنّ هناك طفرة في صادرات مصر لعام 2022 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% عن العام الماضي، مشيرًا إلى أنّ نسبة استهلاك القطاع العائلي والأفراد لمواد البناء تصل إلى 70% من إجمالي السوق.