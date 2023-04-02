توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

وقع الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون بين المكتبة والأكاديمية.

زايد: مكتبة الإسكندرية تنشىء سفارات معرفة داخل الجامعات

وقال الدكتور أحمد زايد، في بيان، إن مكتبة الإسكندرية حريصة على إقامة علاقات تبادل وتعاون بين مختلف الجامعات المصرية، وهو تعاون يشمل أنشطة تقدمها المكتبة ومنها إتاحة فرص التدريب والقراءة والبحث، واستقبال الطلاب والزائرين من الجامعات المختلفة.

ولفت إلى أن المكتبة تقوم أيضًا بإنشاء سفارات معرفة داخل الجامعات المصرية، وبدأت مؤخرًا بإنشاء سفارات داخل الجامعات الخاصة.

وأعرب الدكتور أحمد زايد عن سعادته بتوقيع اتفاقية تعان بين مكتبة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تهدف إلى توفير فرص تدريب لطلاب الأكاديمية في العلاقات العامة والإعلام والإرشاد، والمشاركة بالفعاليات المختلفة بالمكتبة، إلى جانب استقبال ضيوف الأكاديمية في المناسبات المختلفة.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري معروفة بحجم ومستوى وجودة التعليم الذي تقدمه، وأنها تتطور وتزدهر تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبدالغفار.

وأعرب عن أمله في أن يمتد التعاون بين الجانبين بإنشاء سفارة معرفة لمكتبة الإسكندرية داخل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أهمية تعاون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مع مكتبة الإسكندرية؛ منارة العلم والمعرفة في مصر والعالم.

وأهدى عبد الغفار، الدكتور أحمد زايد، درع اليوبيل الذهبي للأكاديمية العربية، كما أهدى الدكتور أحمد زايد بعض مطبوعات مكتبة الإسكندرية للدكتور إسماعيل عبد الغفار.