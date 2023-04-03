منتج سينمائي: «المتحدة» قدمت وجبة درامية متكاملة في رمضان 2023

قال شادي مقار، المنتج السينمائي المصري، إنّ الأعمال الدرامية التي تقدّمها المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجبة درامية مُتكاملة، مُؤكدًا أنّ الدراما تُمثل القوة الناعمة لمصر.

وأوضح «مقار»، خلال لقاءٍ على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأعمال الدرامية خلال هذا العام لمست موضوعات شتى، ما بين كوميديا ووطنية ودراما إنسانية واجتماعية، مُؤكدًا أنّ «المتحدة» كيان قوي، يشجّع على التعاون معه لطرح العديد من القضايا والرسائل.

ويرى أنّ نجاح العمل الدرامي بشكلٍ عام، يتوقف على العديد من العوامل، أبرزها ما يرتبط بالخبرة ورؤية الذوق العام، مُشددًا على ضرورة تقديم موضوعات قادرة على جذب الناس، وتحمل في الوقت نفسه جانبًا تنويريًا.

وأشار إلى أهمية أنّ يكون المنتج فنانًا شاملًا يتقن التمثيل والإخراج على حدٍ سواء، وهو الأمر الذي يجعله رأس الحربة في منظومة إنجاح العمل الدرامي بشكلٍ عام، مُؤكدًا أنّ المنتج المصري مُختلف، ويمتلك الخبرة الكافية للمساهمة في إنجاح الأعمال الدرامية.

وقال إنّ هذه الأعمال هذا العام ضمّت أكثر من 13 نجمًا و36 وجهًا جديدًا، مُشيرًا إلى التنوع الكبير الذي تشهده الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان.

وحول الأعمال الدرامية المتعلقة بالمرأة، أضاف «مقار» أنّ هناك العديد من النماذج النسائية الناجحة والقوية في مصر والعالم، لافتًا إلى أنّ «روبي» نجحت في تجديد دمها والظهور بشكل مُختلف من خلال دورها في «حضرة العمدة» والذي يشارك بيه فى السباق الرمضاني هذا العام.