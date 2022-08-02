شادي مقار يحتفي بإطلاق روايته «الحبّار» بحضور نجوم الفن

وسط كوكبة من نجوم الفن والأصدقاء، احتفى المنتج شادي مقار أحد مبدعي وصناع الدراما المصرية والعربية، بإطلاق روايته «الحبّار» الصادرة عن بيت الحكمة للثقافة بمكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، والتابعة لوزارة الثقافة.

وشارك في مناقشة العمل الدكتور شوكت المصري، الأستاذ بأكاديمية الفنون، وإيهاب فهمي مدير المسرح القومي، والمخرج عادل أديب، والفنان أحمد بدير.

وأشاد شوكت المصري، بالنص المكتوب، قائلا من خلال قراءة الرواية: «اكتشفت الروائي الموجود داخل المنتج شادي مقار»، مشيرا إلى أن شادي تأخر كثيرا في الكشف عن الكاتب الذي بداخله، مؤكدا أنه قدم رواية ممتازة، وهي عمل أدبي قادر على الوقوف في سوق الرواية، مشيدا بقدرة المؤلف على التنقل بين عوالم الرواية المتباينة.

أحمد بدير: رواية الحبار شدتني من أول صفحتين

وتحدث الفنان أحمد بدير، عن بداية لقائه مع شادي مقار، قائلا: «كنت أوقع عقد عمل فني مع ريمون مقار، استوقفني شادي وقالي ممكن تقرأ القصة، فقلت في نفسي يعني علشان وقعت مسلسل لازم أقرأ قصة؟!».

وتابع: «لكن عندما قرأت أول الصفحات شدتني الرواية إلى آخرها، ولما قرأت الرواية حسيت أني شايف شريط سينمائي».

إيهاب فهمي يشيد برواية الحبار

ومن جانبه، أشاد الفنان إيهاب فهمي بالرواية، قائلا إن شادي مقار قدم العمل كأنه دراما مصورة، كما قدم منهج خاص في كتابة الرواية من وجهة نظر جديدة، وبلغة مختلفة، مؤكدا ضرورة تحويل الرواية إلى عمل فني.

وتحدث المخرج عادل أديب عن علاقته بشادي، قائلا: «خلال عملي مع شادي كنت بشعر أن عنده عين لماحة، وهو قدم رواية مصورة بلغة سهلة وبسيطة ومتميزة وبراءة شديدة، وأنا لو أخذت الرواية أقدر من بكرة أحولها لعمل فني».

وعقبت الفنانة مادلين طبر، مشيدة بالرواية، قائلة: «مبروك لمصر ميلاد الروائي الجديد شادي مقار».

وشهد حفل التوقيع نخبة من نجوم الفن من بينهم مادلين طبر، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوار، وإيهاب فهمي، محمد الصاوي، والمخرج عادل أديب، والمنتج ريمون مقار، ودينا ومنال سلامة، ومحمد الشرنوبي، وعدد من الإعلاميين من بينهم أحمد سالم وإيمان أبو طالب، وآخرون.

والمنتج شادي مقار أحد مبدعي وصناع الدراما المصرية والعربية، من أبرز أعماله «الأب الروحي، ظل الرئيس، جبل الحلال، الطوفان، نقل عام».