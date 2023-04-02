يوم واحد يفصل إدوارد عن الانتهاء من تصوير حضرة العمدة

يواصل الفنان إدوارد، اليوم الأحد، تصوير باقي مشاهده في مسلسل حضرة العمدة الذي يشارك من خلاله بالسباق الرمضاني لعام 2023 بجانب الفنانة روبي ومعهم عدد كبير من الفنانين.

إدوارد يواصل تصوير حضرة العمدة

ويتواجد الفنان إدوارد في لوكيشن منطقة الدقي الخاص بعدد من المشاهد التي يقدمها من خلال مسلسل حضرة العمدة ومعه عدد من فريق العمل، وبعدها يتبقى له يوم واحد فقط تصوير وينتهي من المسلسل بالكامل.

ويجسد الفنان إدوارد خلال أحداث المسلسل، دور دياب، وهي شخصية شريرة تكون من الجانب الرافض لتولي دكتورة صفية الفارس التي تجسد شخصيتها روبي، منصب العمودية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في مسلسل حضرة العمدة، عدد كبير من الفنانين؛ منهم روبي وبسمة ومحمود عبد المغني وإدوارد وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج عادل أديب.

ويشارك أيضا إدوارد في السباق الرمضاني بمسلسل آخر وهو مذكرات زوج، الذي يشارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين منهم طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.