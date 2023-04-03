«قمحة»: التنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا العربية المهمة دائم ومستمر

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ التنسيق مستمر بين مصر والسعودية في القضايا العربية المهمة، مثل القضية الفلسطينية، وازداد الأمر إلحاحا بعد عام 2011، وبعد التهديدات التي طالت الدول الوطنية العربية، هو ما يكسب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسعودية في هذا التوقيت أهمية كبيرة.

العلاقات المصرية السعودية

وأضاف «قمحة»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى، أن العلاقات المصرية السعودية تتسم بالقدم وأنها ضاربة في التاريخ، ففي مرحلة تأسيس المملكة قال الملك عبدالعزيز آل سعود عبارة شهيرة: «لا غنى لمصر عن العرب، ولا غنى للعرب عن مصر»، وهذا أمر مفروغ منه جرى ترجمته في السنوات الرئيسية، عندما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «مسافة السكة».

شراكة على مدى فترة طويلة

وتابع، أن الرئيس السيسي قصد بتصريحه أن القوات المسلحة المصرية جاهزة لصد العدوان ومنع التهديد عن أي دولة عربية من دول الخليج العربي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإسهام المصري في التنمية والعمران بالمملكة العربية السعودية كان تاريخيا، وكان ذلك عبر مجموعة من الاتفاقيات مع الملك المؤسس، ثم تطورت هذه العلاقة إلى علاقة شراكة على مدى فترة طويلة.

وأكد إنّ من لا يملك كل المعلومة لا يجب أن يدلي بدلوه في القضايا المهمة مثل العلاقات المصرية السعودية، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى إحداث ضرر كبير جدا في هذا الملف، مشددًا على أنّ الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية تمنحان الدولتين ميزة دائمة في المنطقة العربية.

العلاقات المصرية السعودية

وأضاف قمحة أن الفترة الماضية شهدت الترويج لبعض المقولات لبث الفتن بين البلدين، ولكن بالأمس، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة، وتم فيها التباحث حول مجموعة من القضايا.

العلاقة بين البلدين لها خصوصية

وتابع، أن العلاقة بين البلدين لها خصوصية، فهما جناحا الأمن والاستقرار في المنطقة بسبب موقع البلدين بالإضافة إلى اكتشافات الغاز في الدولة المصرية والتحول نحو الطاقة النظيفة والقدرة على تدشين محطات توليد كهرباء وإقامة مشروعات تنموية عملاقة ساهمت فيها السعودية بالإضافة إلى ثقل السعودية في قطاع النفط العالمي.