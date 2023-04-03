افتتاح وحدات علاجية في مستشفى الحسين الجامعي بعد تجديدها

شهد مستشفى الحسين الجامعي، افتتاح عدد من الوحدات العلاجية والتجديدات بعدد من القطاعات بالمستشفى، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب، والدكتور عبدة الشافعي، مدير عام مستشفى باب الشعرية، ونواب مدير عام المستشفى، وذلك في إطار ما تقوم به مستشفى الحسين الجامعي من مواكبة الخدمة الطبية المميزة، وفي إطار احتفالات ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

افتتاح المرحلة الأولى من العيادات الخارجية

وتمثلت الاحتفالية في افتتاح الإنشاءات التي تمت بالمستشفى على مدار الثلاثة أعوام السابقة من الفترة 2020، وحتى الآن، حيت جرى افتتاح المرحلة الأولى من العيادات الخارجية 72 عيادة، منها 36 عيادة كمرحلة أولى، والباقي من العيادات بالمرحلة الثانية بالدور الثاني يعلوها معهد التمريض والمزمع من انتهاء التطوير خلال 6 أشهر.

كما تم افتتاح الأقسام الداخلية التي تعرضت لحريق بالمستشفى في وقت سابق، ومنها قسم أنف واذن وحنجرة قسم الباطنه الكلى والقلب والأوعية الدموية وقسم طب المخ والأعصاب والجلدية وقسم الرمد، وجار في المرحلة الثانية تطوير باقي أقسام المستشفى بنفس المستوى.

تركيب غلايات جديدة

وكذلك جرى افتتاح الغلايات التي خرجت من الخدمة عام 1992 وتركيب غلايات جديدة على أعلى مواصفات، وتطوير والمغسلة التي لم يتم تطويرها منذ عام 1988 أعلى المواصفات القياسية لتقليل معدل حدوث العدوى بالمستشفى.

وأوضح مدير عام المستشفى الدكتور عبده الشافعي، أنّه جرى تركيب خزان الأكسجين الجديد سعة 11 ألف لتر، إضافة للخزان القديم سعة 5 آلاف لتر، والذي كان له أثر كبير أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا تركيب الديزل الجديد بقوة 6 ك.ف لتغذية المستشفى حالة انقطاع التيار الكهربائي بدلا من الديزل القديم (توريد 1979).

كما تمت الإشارة إلى الأجهزة الطبية التي تقدم الخدمة الطبية بمستشفى الحسين الجامعي للمرضى من حيث تطويرها وصيانتها واستحداث أجهزة جديدة بها مثل جهاز سي تي سيموليتور بقسم الأورام، وجهاز التفتيت لقسم المسالك البولية وقسم القسطرة التداخلية للأقسام الأوعية الدموية وطب المخ والأعصاب وجراحة المخ والأعصاب بخلاف أجهزة التخدير الحديثة التي تم شرائها بمواصفات عالمية وكل ذلك تم شراءه عن طريق هيئة الشراء الموحد وجهاز الأشعة المقطعية الحديث وأجهزة التصوير والموجات الصوتية على القلب الحديثة والسونار الجديد وذلك عن طريق هيئة الشراء الموحد.

وتابع أنّه جرى افتتاح الرعاية المجمعة والتي تم إنشاؤها بأعلى المواصفات القياسية لوحدات الرعاية طبقا للكود العالمي وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية عن طريق بيت الزكاة والصدقات المصري.