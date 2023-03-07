«النشر في الوطن العربي.. زمن جائحة كورونا».. دراسة مهمة للناشرين العرب

أصدر اتحاد الناشرين العرب دراسة تتناول «النشر في الوطن العربي... زمن جائحة كورونا وتداعياتها»، تتناول الدراسة النشر في الوطن العربي خلال عامي 2020-2021م.

صدر اتحاد الناشرين العرب دراسة تتناول «النشر في الوطن العربي.. زمن جائحة كورونا وتداعياتها»، تتناول الدراسة النشر في الوطن العربي خلال عامي 2020-2021م، من إعداد الدكتور خالد عزب، تناولت التأثير السلبي للجائحة على قطاع النشر في معظم الدول العربية، كما تناولت تداعيات الأوضاع على القطاع في سوريا ولبنان على الترتيب، مشيرة إلى نشاط حركة الترجمة في عدد من الدول أبرزها العراق.

تحديات تواجه النشر في الوطن العربي

وقال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن هناك تحديات تواجه النشر في الوطن العربي بصورة غير مسبوقة نتيجة الركود الذي أصاب المنطقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، ويؤكد محمد رشاد أن هناك محتوى عربي جيد وصعود النشر في العديد من الدول العربية بصورة غير مسبوقة خاصة في السعودية والإمارات والأردن والمغرب على سبيل المثال، لكن ألقت كورونا بظلالها على النشر في لبنان بصورة رئيسية فالأزمة الاقتصادية وكورونا تركا آثارًا سلبية على حركة النشر في بيروت.

وأكمل في بيان: «الدراسة تتناول النشر عبر عدد من الموضوعات مصحوبة بالأرقام والتحليلات بينها، النشر الرقمي والقراءة، والجامعات والنشر واللغة العربية وتطرقت إلى مجامع اللغة العربية وتراجع دورها في دعم اللغة العربية وحركة النشر، وكذلك مشروعات الترجمة العلمية ونشر المخطوطات».

حركة النشر في مصر

وقدمت الدراسة أيضا العديد من المؤشرات على حركة نشر الكتب في مصر من دور نشر مثل الدار المصرية اللبنانية ومكتبة العربي مبرزة زيادة إصداراتها إلى 90 عنوان لأول مرة وهي من دور النشر القليلة في مصر التي استطاعت تجاوز الركود الذي أصاب الكتاب مع أزمة كورونا، في حين كانت تجربة مكتبة الأنجلو عبر منصتها الرقمية ملفتة للانتباه حيث أتاحت بعض إصداراتها للقراءة المجانية مما جذب الزوار لها وزاد من الاقبال على كتبها المطبوعة.