نقل طفلي مرض "الملائكية" النادر إلى مستشفى الحسين الجامعي

توجهت سيارة إسعاف صباح اليوم إلي منزل الطفلين «أحمد بالصف الثاني الإعدادي، ويوسف بالصف السادس الابتدائي» المعروفان بتضخم في وجههما، من قرية «برج النور الحمص» بمركز أجا في محافظة الدقهلية، ونقلتهما إلى مستشفى الحسين الجامعي، لعرضهما على كبار الأطباء بها، لوضع برنامجا لعلاجهما.

جاء ذلك في استجابة سريعة من رئاسة مجلس الوزراء مع حالة الطفلين، وتدخله لعلاجهما، بعد انتشار خبرهما، الذي نال تعاطفا كبيرا معهما.

ويعاني الطفلين منمرض شيروبيزم Cherubism أو ما يعرف بمرض "الملائكية"، هو مرض وراثي نادر يسبب بروز النصف السفلي من الوجه، ما تسبب في إحداث تشوه في الوجه والذقن، وظهور أورام جعلت الطفل يوسف لا يرى بإحدى عينيه.

وقدم محمد عبدالعظيم بدوي، والد الطفلين، الشكر إلى للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستجابة السريعة لعلاجهما.

وأكد والد الطفلين لـ«الوطن»، أن سيارة إسعاف حضرت في الساعة السادسة صباحا إلى المنزل في قرية برج النور، ونقلت طفليه إلى مستشفى الحسين الجامعي، وبدأ بالفعل في إجراءات تسجيلهما لعرضهما على الأطباء، والسير في إجراءات العلاج، متمنيا أن يجد هذه المرة العلاج المناسب لهم.

وتابع محمد عبدالعظيم: «نفسي أرى أحمد ويوسف طبيعين مثل زملائهما، خاصة أنهما متفوقين في الدراسة، ولم يعقهما في حركتهما، فالذي يراهم لأول مرة لا يصدق أن هذه وجوههم الطبيعي»، مؤكدا أنهم يتعرضون للتنمر، و«بعض حالات التنمر نراها بأعيننا، وكثيرا ما يحدث لهم تنمر، وهم بمفردهم ولا نعلم عنه شئ»، مشددا على أنهم محبوبون بين زملائهم وأطفال القرية، ويلعبون معهم كرة القدم في الشارع.