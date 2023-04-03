«عم إمام» 50 عاما في مهنة المسحراتي بالإسماعيلية: كفاية حب الأطفال

بطبلة كبيرة معلقة في رقبته، يسير «عم إمام» في شوارع قرى مركز الإسماعيلية، يتجمع حوله الأطفال أملاً في أن يذكر أسمائهم، فيصفق فرحا وابتهاجا بالتزامن مع فرحة شهر رمضان المبارك.

50 عاما تقريبا قضاها «عم إمام» سيرا في شوارع المحافظة طوال شهر رمضان المبارك حبا في عمل المسحراتي، وإرضاء للأطفال ورسم الفرحة على وجوههم، بحسب قوله.

عم إمام: بدأت العمل وعندي 17 عاما

يقطن «إمام» في قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، وبدأ العمل «مسحراتي» وعمره 17 عاما تقريبا، في شوارع القرية والقرى المجاورة لها، «كان عندي معزة صغيرة كنت بحبها وكنت بلف بيها كل الشوارع قبل الفجر، وبعدها اشتريت طبلة صغيرة وكنت بلف بيها الشوارع، وبدأت الناس تعرفني وبقوا يسألوا عليا اليوم اللي بغيب فيه»، هكذا يقول.

وأضاف «عم إمام»، أن عمله يبدأ يومياً في شهر رمضان المبارك من الساعة الثانية عشر منتصف الليل وحتى الساعة الثانية أو الثالثة صباحا، «أنا لو تعبت برضه بنزل كل يوم».

يعتمد «عم إمام» خلال سيره في شوارع قرى الإسماعيلية، على الإنشاد ومدح رسول الله، قائلا: «أنا بمشي في نور الله أمدح حبيبه العدنان».

وتابع: «بلاقي الناس في الشوارع هي اللي بتطلبني أدخل الشارع، وعمري ما طلبت فلوس من حد، أنا بطلع من البيت أطلب من ربنا، وربنا هو اللي بيبعت لي احتياجاتي ويرزقني من فضله وكرمه».

الأطفال يحيطون بـ«إمام» في الشوارع

نجح مسحراتي الإسماعيلية في تكوين علاقات قوية مع كافة الأطفال في قرى مركز الإسماعيلية، مما جعلهم ينتظرونه يوميا على مداخل القرى احتفالا بوصوله وللسير معه في الطرقات.

يغني «عم إمام» عدة أغاني مع الأطفال طوال سيره في الطرقات، بينها أغنية «بابا فين، وبتحبوا مين عم إمام»، والتي تعتبر من أشهر الأغاني التي ميزت عم إمام كأشهر مسحراتي في المدينة.