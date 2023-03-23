«شعبان» مسحراتي آخر شياكة في الغردقة.. «اسكوتر وبدلة وكرفتة» (صور)

ينتظر الشعب الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها قدوم شهر رمضان المبارك من كل عام، خاصة أنه يتمير بروحانيات عطرة، ويهل علينا بنفحاته وعادات وتقاليد تلقي بظلالها على الشهر الكريم.

ويظل المسحراتي من أهم ظواهر شهر رمضان، وشهدت شوارع مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مسحراتي آخر شياكة يرتدي بدلة وكرفتة، ويقود سكوتر ليجذب مواطني الغردقة نحو وجبة السحور.

مسحراتي آخر شياكة في الغردقة

جذب الشاب شعبان عبدالشافي، أنظار المواطنين وهو يرتدي بدلة وكرفتة آخر شياكة، ويقود سكوتر مزين بزينة رمضان، يتجول في شوارع الغردقة، حاملا طبلة صغيرة، ويردد أغنية «يا دنيا سمعاني أبويا وصاني كل شهر كريم اصحي جيراني»، بصوت رائع وقوي.

يقول محمود يوسف، من مواطني الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شعبان عبد الشافي شاب في العقد الثالث من العمر، جذب أنظار المواطنين في عشية أول يوم في سحور رمضان بشكله الأنيق، وصوته العذب والقوي جدا، وهو يردد أناشيد في حب النبي عليه الصلاة والسلام.

سعادة المواطنين في شهر رمضان

من جهته، قال شعبان عبدالشافي إنه ينتظر شهر رمضان المبارك، نظرا للروحانيات التي يضفيها الشهر الكريم، لافتا إلى أن فكرة المسحراتي جاءت لإضفاء البهجة والسرور على المواطنين، خاصة الأطفال بشوارع الغردقة، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، سعادته بابتسامة من يراه، وبتجمع الأطفال حوله وعدد من المواطنين لتهنئته على الفكرة وبحلول شهر رمضان المبارك.