رمضان في الغردقة «حاجة تانية».. مسحراتي بـ«سكوتر» وفانوس طائر وزفة بالشوارع

يعيش مواطنو مدينة الغردقة أجواءًا احتفالية بشهر رمضان المبارك، إذ حول سمكري سيارات سيارته إلى فانوس، واجرى «زفة» بمشاركة المواطنين وأصحاب السيارات وسط فرحة الاطفال، بينما ارتدى مجدي عبد الغني أشهر لاعبي «فلاى بورد» جلبابا بلديا، وحمل فانوس رمضان وطار به في السماء احتفالا بالشهر الكريم، وشهدت شوارع الغردقة مسحراتي يرتدي «بدلة وكرافتة» ويركب «سكوتر»، ويردد أغاني رمضان وابتهالات وأناشيد دينية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

«سمكري» يحول سيارته إلى فانوس رمضان

وحوّل رشاد عبد الحكيم، سمكري سيارات، سيارته الملاكي إلى فانوس رمضان، وقام بتزيينها بزينة رمضان، وطاف بها في «زفة» شوارع الغردقة ليلا، وشاركه أصحاب السيارات الاخرى، مرددين أغاني رمضان.

مسحراتي «شيك» في الغردقة

ولفت شعبان عبدالشافي، الشاب الثلاثيني، أنظار المواطنين في مهنة المسحراتي، وهو يرتدي «بدلة وكرافتة»، ويقود «سكوتر» مُزين بزينة رمضان، وتجول في شوارع الغردقة حاملا طبلة صغيرة ومرددا أغنية «يا دنيا سمعاني، أبويا وصاني كل شهر كريم، أصحي جيراني»، وذلك بصوت رائع وقوي وابتهالات وأناشيد دينية في حب رسول الله عليه الصلاة والسلام.

الفانوس الطائر على شواطئ الغردقة

وشهدت شواطيء الغردقة احتفالا بشهر رمضان المبارك من نوع خاص، حيث فاجئ لاعب «فلاي بورد» الشهير مجدي عبد الغني رواد الشواطئ وهو يحمل فانوس رمضان، ومرتديا جلبابا لونه أبيض، وطائرا في السماء على أنغام أغاني رمضان، وسط فرحة وتفاعل المصريين والأجانب وتبادل التهاني بعبارة «هابي رمضان».

توافد على أكبر مائدة إفطار في الغردقة

وأقيم بشارع شيراتون السياحي، أشهر شوارع الغردقة، أكبر مائدة إفطار جماعي، تسع حوالي 2700 فرد، وشهدت توافدا كبيرا من الصائمين وعائلاتهم، إضافة إلى عدد من المسيحيين والسياح الأجانب من المقيمين بمدينة الغردقة احتفالا بشهر الجود والكرم.