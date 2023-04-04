مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقل

اهتمام كبير من الجمهور لاقاه مسلسل «الصفارة» منذ عرض الحلقة الأولى منه؛ لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام لمَن يتابعون سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل.

مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمین

وتنقل شبكة قنوات «DMC» مسلسل الصفارة بالإضافة إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني انتهاء أحداثه مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان الكريم، ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستكمل في السطور التالية توضيح مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

ويُعرض مسلسل «الصفارة» بطولة أحمد أمين عبر شبكة قنوات «DMC» يوميًا في تمام 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويعتبر مسلسل الصفارة عملًا كوميديًا تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يلعب دوره الفنان أحمد أمين يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.