ملخص الحلقة 11 من مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يخرج من المصحة النفسية

حقق مسلسل الصفارة تفاعلًا كبيرًا ومشاهدة عالية خلال الأيام الماضية من شهر رمضان، وأصبح محط اهتمام العديد من متابعي المسلسلات، وتستعرض «الوطن» ملخص الحلقة 11 من مسلسل الصفارة، حيث بدأت بمفاجأة كبيرة لـ«شفيق»، الذي استيقظ من النوم ووجد نفسه داخل مصحة لعلاج الأمراض النفسية والعصبية.

وركز ملخص الحلقة 11 من مسلسل الصفارة على وجود «شفيق» داخل مصحة نفسية، يحاول معرفة ما حدث له، ويسأل الطبيب عن الصفارة لاستخدامها وتغيير زمنه للخروج من المصحة النفسية، بينما الصفارة وضعها الطبيب في الأمانات بعد إقامة «شفيق» عندهم.

ملخص الحلقة 11 مسلسل الصفارة.. «وجيه» يحاول مساعدة «شفيق»

وعلى الجانب الآخر يحاول شقيقه «وجيه» الوصول إلى الشيخ «لبلوب» لمساعدة «شفيق» في الحصول على صفارة جديدة والخروج من المصحة.

ملخص الحلقة 11 مسلسل الصفارة.. «علاء» يحاول استمالة «شيرين»

وفي ملخص الحلقة 11 من مسلسل الصفارة، ظهر «علاء» مُحاولًا إخبار «شيرين» حبيبة «شفيق» أخبارا سلبية عنه لتعرض عن فكرة الزواج منه، وظهر أيضًا أنه السبب وراء إقامته في المصحة النفسية، حيث تحدث مع الطبيب المسؤول وطلب منه سوء معاملة «شفيق» والإقامة عنده أطول فترة ممكنة، وإعطاء الأموال مقابل ذلك.

ملخص الحلقة 11 مسلسل الصفارة.. «شفيق» يصطاد السمك

وفي نهاية ملخص الحلقة 11 من مسلسل الصفارة، حصل «شفيق» على الصفارة، بعد أن سرقها عم «سمير» أحد المرضى بالمستشفى، وقرر استخدامها، ليحاول «شفيق» استمالته، ثم الحصول على الصفارة منه، واستخدامها ليتخلص من إقامته هناك، ثم يعود لنقطة الصفر التي يكون موجودًا بها في كل مرة يستخدم الصفارة، ومع نهاية الحلقة 11 من مسلسل الصفارة وجد نفسه فجأة أمام النيل، بشعر كثيف وزي أبيض، يمسك بسنارة ويصطاد السمك.

مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول الفنان أحمد أمين وهو «شفيق» وهو يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يقف الحظ في طريقه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره، وهو من بطولة الفنان احمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح وإنعام سالوسة.