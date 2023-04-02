مسلسل الصفارة الحلقة 11.. شفيق يظهر داخل مصحة نفسية

بدأ مسلسل الصفارة الحلقة 11، للنجم أحمد أمين بإقامته داخل مصحة للأمراض النفسية والعصبية، فظهر مربوطًا في سرير، وعند استيقاظه تحدث إلى مريض آخر بجانبه فأبلغه أنه يقيم معه منذ أيام ، وأُصيب بنوبات غضب ثلاث مرات هذا الأسبوع، فقرر الطبيب ربطه في السرير للسيطرة على حالات غضبة، وشهدت الحلقة الـ11 من مسلسل الصفارة أيضًا أحداث هامة منها رسالة لـ«شفيق» في نهاية الحلقة.

ويقيم مع «شفيق» ويجسد دوره الفنان أحمد أمين بأحداث الحلقة من مسلسل الصفارة مع شخص يدعى «سمير» بالعنبر، ويحدث بينهم نزاعات مستمرة للحصول على «الصفارة»، ودخل الطبيب عليهم العنبر، وقال: «لسه بتتخانقوا ومش عارفين مين هياخد الصفارة، الصفارة في الأمانات بس مش بترجع الزمن، صفارة بتصفر زيها زي أي صفارة محترمة بتشوف شغلها».

مسلسل الصفارة الحلقة 11

وضمن أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11، أبلغ الطبيب المسئول عن حالة «شفيق»، واسمه الدكتور مدكور، أنه يعاني من اضطراب عنقودي، وأكدت لجنة التقييم أن إقامته بالمستشفى ضرورة للسيطرة على حالته، قائلًا: «مش هيطلعوك غير لما تبطل حالات الغضب وكلام عن الصفارة».

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ11

وخلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11، قابل «علاء» وهو الفنان حاتم صلاح «شيرين» حبيبة «شفيق» وقال لها أن حالته تسوء يومًا بعد آخر، وقام طبيب العيادة بجولة مع «شفيق» ليتعرف على زملائه في العنبر.

وخلال حلقة مسلسل الصفارة، زار «علاء» طبيب المصحة النفسية، وخططا معًا لإبقاء «شفيق» داخل المصحة فترة طويلة، وأن يتعرض للمعاملة السيئة، وأعطاه الأموال مقابل ذلك، ليتأكد أن بقاء «شفيق» في المصحة النفسية خطة منه للسيطرة على «شيرين» والزواج منها.

وفجأة، خلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11، جرى الطبيب ناحية «شفيق» أثناء سيره بحديثة المصحة، وأبلغه أن عم «سمير» قام بسرقة الصفارة من الأمانات، وهذا أول مرة يفكر في سرقتها، وبعدها، أصيب بنوبات غضب كبيرة، وحدث له حالة من الهياج، وقرر أن يصفر في الدقيقة 90 ويصيب نفسه بالحقنة والانتحار، وقال الطبيب: «لو انتحر أنا هتسجن، اتصرف يا شفيق».

وبعد محاولات عديدة من «شفيق» للحصول على الصفارة من عم «سمير»، نجح وأخذها منه وقرر استخدامها، ليعود إلى نقطة الصفر من جديد، حيث بدأ المسلسل، وفي مشهد النهاية تحدث معه الرجل الذي يتعرقل فيه دائمًا بنفس المشهد، وأثناء حديثه، انتقل «شفيق» إلى زمن جديد، حيث ظهر يجلس أمام النيل، ويرتدي زي أبيض وشعر وذقن كثيفين، ويصطاد السمك، لتنتهي الحلقة الـ11 من مسلسل الصفارة على هذا المشهد.

أحداث مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول «شفيق» وهو يعمل مرشدًا سياحيًا، ويتعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يقف الحظ في طريقه، لذا يضطر إلى سرقة صفارة الملك «توت عنخ آمون»، لتساعده في تغيير حاضره.

أبطال مسلسل الصفارة

ومسلسل الصفارة من بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، أنعام سالوسة، آية سماحة، حاتم صلاح، وغيرهم من النجوم.