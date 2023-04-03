وكالة أنباء أذربيجان: اعتقال 4 أشخاص على خلفية محاولة اغتيال برلماني

أعلنت وكالة أنباء أذربيجان أنه تم اعتقال أربعة أشخاص أحدهم له صلة بإيران على خلفية محاولة اغتيال برلماني، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

محاولة اغتيال نائب برلماني

وقالت وكالة الأنباء، في وقت سابق، إنه تم إطلاق النار على النائب البرلماني، فاضل مصطفى، أمام منزله في محاولة اغتياله.

كما ذكرت وسائل إعلام في أذربيجان أنه تم اعتقال 5 إيرانيين للاشتباه بقيامهم بالتجسس.