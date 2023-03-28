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فيديو يرصد تفاصيل حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة ناشفيل الأمريكية

كتب:

أسماء العيسوي
03:44 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
الشرطة الأمريكية أمام المدرسة الابتدائية

الشرطة الأمريكية أمام المدرسة الابتدائية

نشرت شرطة مدينة «ناشفيل» الأمريكية، لقطات أظهرت لحظة وقوع حادث إطلاق النار، التي أقدمت على ارتكابه شابة دخلت مسلحة إلى مدرسة ابتدائية بالمدينة، وأودت بحياة 6 أشخاص رميا بالرصاص.  

تفاصيل حادث إطلاق النار 

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية عن الشرطة الأمريكية قولها، إنّ المسلحة تدعى «أودري هيل»، تبلغ من العمر 28 عاما، وصلت إلى المدرسة التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة 10:00 من صباح أمس الاثنين، وقتلت 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 بالغين، قبل أن تقتلها عناصر الشرطة أيضا رميا بالرصاص. 

ونشرت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، خلال حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدت العثور أيضا على بندقية في منزلها، فيما رصدت الكاميرات «هيل» وهي مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة. 

 

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بقلم أسماء العيسوي