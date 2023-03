فيديو يرصد تفاصيل حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة ناشفيل الأمريكية

نشرت شرطة مدينة «ناشفيل» الأمريكية، لقطات أظهرت لحظة وقوع حادث إطلاق النار، التي أقدمت على ارتكابه شابة دخلت مسلحة إلى مدرسة ابتدائية بالمدينة، وأودت بحياة 6 أشخاص رميا بالرصاص.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» عربية عن الشرطة الأمريكية قولها، إنّ المسلحة تدعى «أودري هيل»، تبلغ من العمر 28 عاما، وصلت إلى المدرسة التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة 10:00 من صباح أمس الاثنين، وقتلت 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 بالغين، قبل أن تقتلها عناصر الشرطة أيضا رميا بالرصاص.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ