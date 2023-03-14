رئيس وزراء أرمينيا يطلب ضمانات لتنفيذ معاهدة السلام المستقبلية مع أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إنّ تنفيذ بنود معاهدة السلام المستقبلية بين أرمينيا وأذربيجان، يجب أن يكون مدعوما بضمانات.

يريفان تلقت قبل أيام قليلة نسخة أخرى من اتفاقية السلام من أذربيجان

وأضاف باشينيان، في تصريح أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنّ مسودة اتفاقية السلام الأذربيجانية تحتوي على مطالب تتعلق بوحدة أراضي أرمينيا، والحفاظ عليها يمثلا خطا أحمر بالنسبة ليريفان.

وتابع أنّ يريفان تلقت قبل أيام قليلة نسخة أخرى من اتفاقية السلام من أذربيجان، وهناك بعض التقدم في هذا الشأن.

وحذّر باشينيان من خطر كبير للغاية للتصعيد على الحدود مع أذربيجان وفي إقليم «قره باخ»، وقال إنّه نقل معلومات حول ذلك للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينهما أمس.

أرمينيا لن تنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي

وأكد أنّ بلاده لن تنسحب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي منظمة أمنية تضم إضافة إلى أرمينيا، روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، لكنه أبدى قلقه إزاء «مغادرة المنظمة مواقعها في أرمينيا».