ضبط مالك مطبعة لبيع ونسخ وتقليد الروايات بالجيزة

تمكن رجال الشرطة من ضبط مالك مطبعة كائنة بمحافظة الجيزة لبيع ونسخ وتقليد وتزوير الروايات المحلية والعربية والعالمية والكتب «روائية وأدبية» والأغلفة الخاصة بهم دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

9 آلاف نسخة من الكتب

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المطبعة المُشار إليها، وأمكن ضبط مالكها، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبالتفتيش تم العثور على 9 آلاف نسخة من الكتب «روائية وأدبية» والأغلفة الخاصة بها.

وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بأنه مالك المطبعة، وارتكب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.