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ضبط 2180 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:48 م | الإثنين 03 أبريل 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 2180 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 25 قضية في مجال الأمن العام.

كما أسفرت الحملات عن ضبط قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 192 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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