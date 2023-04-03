ضبط 1000 لتر مواد بترولية داخل طلمبات بدون تصريح في الشرقية

شدد ممدوح غراب محافظ الشرقية، على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

شن حملة تموينية مكبرة في ههيا

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، بحملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بنطاق المركز ، وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بدائرة الإدارة من ضبط كمية من السولار مقدارها (500 ) لتر داخل محل كائن به طلمبة رصيف على طريق ههيا / العلاقمة تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر رقم 4662 جنح ههيا والتحفظ علي الكمية المضبوطة على ذمة المحضر.

ضبط كميات كبيرة من البنزين بدون تصريح

كما تمكنت الحملة من ضبط كمية من البنزين 80 مقدارها (500) لتر داخل محل كائن به طلمبة رصيف بشارع الحاجة آمنة في مدينة ههيا تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير المحضر رقم 4663 جنح ههيا، والتحفظ على الكمية المضبوطة على ذمة المحضر.