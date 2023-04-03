أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق التصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية «النسخة الرابعة» بمحافظتي مطروح وأسوان، وذلك بحضور ومشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التي تستمر فعالياتها حتى نهاية الشهر الجاري، بينما يطلق مساء اليوم محافظا جنوب سيناء والوادي الجديد شارة بدء التصفيات على أن تستكمل غدا بمحافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.

المشاركون في الأولمبياد

يشارك في الأولمبياد 84615 مشاركا يمثلون 75680 لاعبا، 8935 مدربا ومدربة، 9068 فريقا رياضيا من محافظات «مطروح، الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء».

وتتنافس هذه الفرق في ألعاب «خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة 50 متر، ألعاب قوى، 100 متر عدو، 800 متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية بنين فقط»، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

وتقام التصفيات النهائية للأولمبياد «النسخة الرابعة»، خلال الفترة من 27/4 إلى 2/5 / 2023 بمحافظة مطروح.

إقامة أولمبياد المحافظات بشمال سيناء العام المقبل

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن إقامة النسخة الحالية بمحافظة مطروح على أن تقام النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية العام القادم بشمال سيناء.

جاء ذلك بحضور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة، ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي الشوري والنواب، ومديري مديريات الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظات.