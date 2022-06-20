إسراء مدحت مدربة ألعاب قوى في مسلسل «أعمل إيه» لـ خالد الصاوي

تشارك الفنانة إسراء مدحت فى مسلسل «أعمل إيه» للنجم خالد الصاوي، إذ تلعب خلال الأحداث، دور مدربة ألعاب قوى، يلجأ إليها الكثير من أبطال العمل، للمساعدة في حلول مشكلاتهم، وتتمحور فكرة العمل، حول إحدى المشكلات الأسرية، التي يستعرضها بطل المسلسل خالد الصاوي، ويترك للجمهور الفرصة فى حلها.

مسلسل «أعمل إيه» من بطولة خالد الصاوي وصابرين

وتابعت إسراء، في بيان بأنها تتمنى أن ينال دورها استحسان الجمهور وإضافت أيضًا بحيث أنها بصفة شخصية وبأسلوب منفرد بدأت تخوض استعدادات وتمارين بدنيه مكثفة فعليه للظهور فى أفضل صورة مقنعه تجعل المشاهد يقتنع بما تقدمه إمامه على الشاشة وغيرها.

المسلسل سيعرض ضمن الموسم الشتوي

وفى السياق ذاته ، يواصل صناع العمل، تحضيراته للبدء في تصوير المسلسل خلال الأيام الجاريه استعدادًا لعرضه فى الموسم الشتوى المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الـ45 حلقة ومن المقرر عرضه خلال موسم الأوف سيزون، ويجسد خالد الصاوى شخصية رب أسرة خلال العمل، ويقدم المسلسل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

وجدير بالذكر، أن مسلسل «أعمل إيه» من بطولة النجم خالد الصاوى والفنانة صابرين ومجموعه من الوجوه الصاعدة، وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، ومن قصه وسيناريو وحوار محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

يذكر أن الثلاثي خالد الصاوى ومحمد الحناوى وأحمد عبد الحميد، كانوا قدموا مسلسل «خاتم سليمان» في عام 2011، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرا، كذلك تعاون خالد الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى فى مسلسل «تفاحة آدم».