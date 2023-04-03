دعاء قبل الإفطار للمتوفي.. «اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره»

يتطلع المواطنون إلى معرفة دعاء قبل الإفطار للمتوفي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، حيث أن الدعاء يكون للميت جهرا وسرا وأن التضيق في مثل هذه الأمر من الأمور المذمومة وذلك لأن يٌعتبر تنازع في أمر لا يرضاه الله ورسوله، من بينها اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره.

دعاء قبل الإفطار للمتوفي

وحول دعاء قبل الإفطار للمتوفي، أكدت الإفتاء أن النبي الكريم نهى عن التنازع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحَرَّمَ حُرُماتٍ فلا تَنتَهِكُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعتَدُوها، وسَكَتَ عن أَشياءَ رَحمةً لكم مِن غيرِ نِسيانٍ فلا تَبحَثُوا عنها» رواه الدار قطني.

وعن دعاء قبل الإفطار للمتوفي فإن هناك عدد من الأدعية يجوز للمسلم الدعاء بها للشخص المتوفي ومنها:

- اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

- يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

- اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

- اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

- ربي آته برحمتك ورضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.