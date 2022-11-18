مراسلة «القاهرة الإخبارية»: اتفاق بين الأردن وإسرائيل لإنقاذ البحر الميت

أكدت آية السيد مراسلة فضائية «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الأردنية عمان انخفاض منسوب جريان نهر الأردن بشكل كبير في السنوات الماضية، لافتة إلى أن هذا أثر على البحر الميت.

الإعلان خطوة مهمة جدًا

واوضحت «السيد»، خلال مداخلة مع برنامج «هذا المساء» الذي يقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن أن هناك دراسات تقول إن البحر الميت من الممكن أن يصبح بحيرة في السنوات المقبلة تحديدًا عام 2050.

وعلقت مراسلة القاهرة الإخبارية على إعلان اتفاق بين الأردن ودولة الاحتلال لحماية البحر الميت، لافتة أن المراقبون يرونها مهمة جدًا لتسليط الضوء على نهر الأردن والبحر الميت.

الأردن طرحت مشروع ناقل البحرين

وأشارت إلى أنه سيكون هناك دعم دولي من الدول المانحة، مؤكدة أن الأردن طرحت مشروع ناقل البحرين الذي كان سينقل مياة البحر الأحمر للبحر إلى الميت عبر ناقلات ولم يرى النور.

ولفتت إلى أن إعلان النوايا الذي وقعته الأردن مع دولة الاحتلال يمكن أن يحقق العديد من الفرص على الضفتين، وسيحسن من المستوى المعيشي وتواجد المياه خاصة، وأن الأردن تعتبر من أفقر دول العالم مائيًا بحسب قولها.

تفاصيل الاتفاق لم تٌعلن حتى الأن

وأشارت أن التفاصيل لم يٌعلن عنها وأن الأمر كان إعلان نوايا فقط لافتة لوجود مشاورات ومباحثات بين الأردن وإسرائيل للوصول لتحسين وضع المياه في نهر الأردن والبحر الميت.

وتوقعت أن يتم توقيع الاتفاق خلال الفترة القادمة من أجل تحسين منسوب المياه، خاصة وأن اسرائيل تسيطر على جريان المياه.