دعاء للميت في ذكرى المولد النبوي الشريف.. اللهم املأ قبره بالرضا والنور

يحرص كثيرون على توجيه دعاء للميت في ذكرى المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة لميلاد سيد الخلق، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مستغلين تلك الذكرى للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء للمتوفى الذي انقطع عمله في الدنيا، وصار بحاجة إلى من يقدم له الدعاء.

دعاء للميت في ذكرى المولد النبوي الشريف

وهناك العديد من الأدعية الواردة التي يمكن ترديدها لتكون دعاء للميت في ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد أوصانا رسول الله بالحرص على الدعاء للحي والميت عند دخول القبر وعند الدفن وفي كل وقت.

ويفضل الدعاء للمتوفى بين الحين والآخر خاصة في المناسبت الدينية والأوقات المستحب فيها الدعاء.

وعن حديث أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم «إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟، فيقول: بدعاء ولدك لك»، ولذلك فإن مواقع ومحركات البحث شهدت عمليات مكثفة بحثا عن دعاء للميت في ذكرى المولد النبوي الشريف.

أدعية للمتوفى

ويمكن ترديد أدعية المتوفى في أي وقت، فهي ليس مرتبطة بمناسبة واحدة فقط، ولكن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى يكون في كل وقت وحين، ومنها ما يلي:

- اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

- اللهمّ شفّع فيه نبيّنا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه، واسقه من يده الشّريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبدًا.

- اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنًّا، وعند قيام الأشهاد آمنًا، وبجود رضوانك واثقًا، وإلى أعلى درجاتك سابقًا.

- ربي آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

أدعية تخفيف عذاب القبر

وفي سياق أدعية للميت في ذكري المولد النبوي الشريف، هناك أدعية لتخفيف عذاب القبر، ويمكن ترديد الآتي:

- اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته.

- اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- كما يفضل البعض الدعاء بهذه الصيغة «اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك».

- اللهمّ أفسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

- ربي انقله من موطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.