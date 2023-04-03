«إكسترا نيوز» تستعرض جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا بطريقة الفيديو جراف، عن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في تحسين الأجور، أو زيادة معاش تكافل وكرامة او الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة.

تقرير عن جهود الدولة

وتمثلت الجهود وفق تقرير قناة إكسترا نيوز في التالي:

ـ تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بـ190 مليار جنيه.

ـ زيادة الفئات المالية لمستفيدي معاش تكافل وكرامة بـ25% شهرياً.

ـ زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بـ15%.

ـ الحد الأدنى لزيادات العاملين بالدولة ألف جنيه شهرياً.

ـ زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً.

ـ إقرار حزم مالية في المنافذ لتوفير السلع بأسعار مخفضة.

ـ إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات لتوفير السلع.

ـ إقامة معارض أهلا رمضان بخصومات على السلع تبلغ 30%.

ـ استمرار مبادرة «كلنا واحد» بخصومات تصل إلى 60% على السلع.

ـ تقديم منظومة «أمان» 50% خصومات على السلع.

ـ تقدم منافذ وزارة الزراعة خصومات تصل إلى 25% علي السلع.

ـ تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بـ52 مركزاً 2021ـ 2022.

ـ تنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة» بـ60 مركزاً 2022ـ 2023.

ـ تستهدف المرحلة الثالثة من «حياة كريمة» 60 مركزاً 2023ـ 2024.

ـ التحالف الوطني يستهدف تقديم 14 مليار جنيه للعمل الخيري 2023.

ـ صندوق تحيا مصر دعم القطاعات المختلفة بـ22 مليار جنيه.

- النقد الدولي أشاد بالتزام مصر بتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.

ـ الأمم المتحدة: حياة كريمة تحسن مستوى الأسر اقتصادياً واجتماعياً.