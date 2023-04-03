محافظ مطروح: السيطرة على حريق التهم 9 أفدنة نخيل وزيتون في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، عن السيطرة على حريق اندلع في عدة مناطق زراعية في سيوة والتهمت 20 فدانا مزروعة بالنخيل وأشجار الزيتون في الواحة.

السيطرة على الحريق

وقال محافظ مطروح في بيان، إن الحماية المدنية ومجلس مدينة سيوة تمكنت من إطفاء حريق سيوة والذي نشب، اليوم الاثنين، في عدد من مزارع النخيل بمناطق أم عبيدة في طريق منطقة عين كليوباترا، ومعبد آمون وقرية أغورمي، على مساحة 20 فدانا تقريبا.

امتداد النيران بسبب الرياح والحرارة

وأضاف محافظ مطروح، أن الحريق، من خلال الحصر المبدئي، أتلف المزروعات في سيوة، بمساحة تقدر بحوالي 9 أفدنة نتيجة الرياح الشديد وارتفاع الحرارة بسيوة.

6 سيارات إطفاء

وأوضح محمد بكر، رئيس مدينة سيوة، أنه جرى الانتهاء من إطفاء الحريق بالتعاون مع الحماية المدنية وجهات أخرى وبمشاركة أهالي سيوة، حيث تم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجميع الجهات التي شاركت في عملية الإطفاء في حريق سيوة، والحماية المدينة لسرعة التعامل مع الحريق وإحكام السيطرة مع سرعة الإطفاء وجاري حاليا مرحلة التبريد بمناطق الحريق.