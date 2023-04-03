حريق هائل يلتهم أشجار النخيل والزيتون بـ4 مناطق زراعية في سيوة «صور»

اندلع حريق هائل في عدة مناطق زراعية بواحة سيوة، بمحافظة مطروح، وارتفعت ألسنة النيران نتيجة نشاط الرياح التي تتعرض لها الواحة، اليوم الاثنين، وذلك بمناطق الدكرور وكليوباترا ومنطقة معبد آمون حتى قرية أغورمي.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقلت سيارات إطفاء الحماية المدنية إلى موقع الحريق، من نقطة الدفاع المدني من سيوة إلى المناطق التي تعرضت للحريق، وأخطرت الجهات المعنية اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بوقوع الحريق، وجرى السيطرة على الحريق الكبير الذي امتد في مساحات شاسعة من الأفدنة الزراعية.

وأكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن»، أنه جرى إبلاغ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجميع الأجهزة الأمنية بالحريق، وجاري التعامل معه.