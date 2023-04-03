انتظام حركة المرور بعد إصلاح كسر ماسورة مياه في ميدان الشون بالمحلة

أدى انفجار ماسورة مياه 8 بوصة بميدان الشون التابع لحي ثان بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، إلى تكدس مروري في المنطقة.

بلاغ بكسر ماسورة مياه

وكانت غرفة العمليات بحي ثان بمدينة المحلة الكبرى، تلقت إخطاراً يفيد بانفجار إحدى مواسير المياه العمومية وسط الشارع بميدان الشون، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بسيارات شفط المياه، وفريق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل من أجل عودة المياه، وتسيير حركة المرور مرة أخرى.

عودة حركة المرور

من جانبه صرح المحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة، لـ«الوطن»، بأن حركة المرور عادت لطبيعتها مرة أخرى بعد إصلاح كسر ماسورة المياه خط 8 بوصة، وتم سحب وشفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر.

وأضاف رئيس الحي، أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي أحضرت بدورها سيارات لشفط وسحب تجمعات المياه، مؤكدا انتظام حركة مرور المركبات بميدان الشون أسفل كوبري الفريق رضا حافظ بعد سرعة التعامل مع انفجار ماسورة المياه.