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مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 4-4-2023

كتب:

منى سعيد
12:03 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

تكشف إمساكية شهر رمضان المبارك بأبو ظبي مواقيت الصلاة و موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 4-4-2023 والتي تعرض وقت السحور والإمساك الذي يختلف يوميًا مع تغير مواعيد الفروض الخمس.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وفيما يلي، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، ويبحث عنها قرائها في الوطن العربي، مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 4-4-2023، حيث يرفع أذان المغرب في أبو ظبي في تمام الساعة 6:40 مساءً، وجاءت مواعيد الفروض الأخرى كالآتي:

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الثلاثاء 4-4-2023

وبحسب ما نشر بإمساكية شهر رمضان في الإمارات جاءت مواعيد الفروض الخمس في أبو ظبي كالتالي:

يؤذن لصلاة الفجر الساعة 4:53 صباحًا.

ويرفع أذان الظهر الساعة 12:26 ظهرًا.

أذان العصر في 3:54 مساءً.

يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:40 مساءً.

بينما يكون أخر الفروض الخمس وهي أذان العشاء الساعة 8:10 مساءً.

متوسط عدد ساعات الصيام

وبحسب الإمساكية، فإن متوسط عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 4 أبريل الجاري، الموافق 12 رمضان الجاري، نحو 14 ساعة و55 دقيقة.

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بقلم منى سعيد