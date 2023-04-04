إصابة عامل بنزيف في المخ أثناء عمله بالمحلة.. سقطت عليه حلة خلاط خرسانة

أصيب عامل في العقد الثالث من العمر، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، نتيجة سقوط حلة خلاطة مواد بناء عليه أثناء عمله، بمنطقة منشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وجرى نقله لأحد المستشفيات الخاصة، في حالة حرجة، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

سقوط برميل خلاطة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان المحلة بمحافظة الغربية، إخطارا، من أحد المستشفيات الخاصة، بمنطقة منشية البكري، يفيد بوصول عامل، في حالة صحية حرجة، مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ.

كسر في الجمجمة ونزيف في المخ

تببن من خلال الفحص، أن الشاب في العقد الثالث من العمر، ويعمل في مجال البناء، وأثناء عمله في أحد المباني تحت الإنشاء، بمنطقة منشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى، سقط على رأسه حلة خاصة بخلاطة خرسانة أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، نقل إثرها إلى المستشفى الخاص لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.