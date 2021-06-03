«خلاطة خرسانة انقلبت على الركاب».. مصرع وإصابة 15 في حادث بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 14آخرين في الدقهلية، اليوم، اثر انقلاب سيارة «خلاطة خرسانة جاهزة» على سيارة ميكروباص بطريق «المنصورة –دمياط» الشرقي بالقرب من كوبرى جديلة ، ما تسبب في تحويل السيارة الميكروباص إلي كتلة من الصاج، وتمكن رجال الإسعاف من إخراج المصابين من داخل السيارة ونقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تحفظت مباحث قسم ثان المنصورة علي السيارة الخلاطة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة خلاطة لنقل الخرسانة الجاهزة على سيارة مبكروباص محملة بالركاب على طريق «المنصورة - دمياط » بالقرب من كوبرى جديلة ووقوع مصابين ووفاة .

مصرع شخص وإصابة 14آخرين

انتقل ضباط قسم ثان المنصورة وضباط المباحث والمرور والإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة نقل خلاطة خرسانة جاهزة أثناء دوران السائق في الملف على سيارة أجرة ميكروباص محملة بعدد 14 راكب بخلاف السائق مما أدى إلى دفعها للأراضى الرزاعية وسقوطها عليها .

وتسبب الحادث في وفاة أحد الركاب وإصابة السائق و13راكب آخرين، وتمكنت قوات الأمن والاسعاف بإخراج المصابين من داخل حطام السيارة الميكروباص ونقلهم للمستشفى للعلاج .

شهود العيان يروون التفاصيل

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل «الخلاطة» كانت في الاتجاه من دمياط إلى المنصورة، وأثناء قيام السائق بالدوران للخلف بسرعة كبيرة من خلال الملف المحدد للدوران اختلت عجلة القيادة بيديه وانقلب على سيارة ميكروباص كانت محملة بالركاب كانت قادمة من موقف الأتوبيس الجديد بالمنصورة ومتجه إلى مدينة بلقاس في الطريق المتجه من المنصورة إلى دمياط مما تسبب في تحطم الميكروباص وبداخله الركاب .

جري التحفظ على سائق السيارة الخلاطه بقسم ثان المنصورة وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق