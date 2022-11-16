إصابة عامل سقط عليه ونش خلاطة خرسانة بالغربية

أصيب عامل في العقد الخامس من العمر، بكدمات وكسور وسحجات وجروح قطعية متفرقة، وفي حالة خطيرة، إثر سقوط ونش خاص بخلاطة خرسانية، أثناء عمله بقرية محلة منوف التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بإصابة عامل بناء

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية محلة منوف بسقوط ونش خاص بخلاطة خرسانية، مما أدى إلى إصابة عامل بإصابات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة خطرة.

سقط عليه ونش خلاطة خرسانة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة عامل يومية، يدعى «محمد. م. ق» ويبلغ من العمر 45 عاما، ومقيم بقرية نواج بمركز طنطا، أثناء عمله في قرية محلة منوف، إثر سقوط ونش خاص بخلاطة خرسانية، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وسماع أقوال الشهود.