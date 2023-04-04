رياح تضرب الإسماعيلية والمحافظة تناشد بالابتعاد عن الأشجار

حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية، من رياح شديدة تشهدها اليوم، كل أرجاء المحافظة، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في بعض المحافظات.

وقالت محافظة الإسماعيلية، إن حركة الرياح تصل سرعتها إلى 36 كيلو في الساعة، مشيرة إلى رفع حالة الطوارئ في كل الأحياء والمراكز، حتى انتهاء ذروة الطقس السيئ.

رياح محملة بالأتربة علي المحافظة

وحذرت الصفحة الرسمية، من الرياح المحملة بالأتربة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وقالت الصفحة في بيان رسمي: «نناشد المواطنين بالابتعاد عن الأشجار وأعمدة الإنارة الكهربائية والأبنية المتهالكة لعدم تعريض حياتهم للخطر خلال نشاط الرياح».

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في كل الأحياء والمراكز والمدن، وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ، بالتزامن مع حركة الرياح.

الأرصاد: كتل هوائية تؤثر على حالة الطقس

وقالت بيانات هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية، قادمة من الصحراء الغربية، مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، خلال فترة النهار، لافتة إلى أن التغير في حالة الطقس، يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.