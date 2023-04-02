الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا الاثنين 3-4-2023.. رياح وأتربة عالقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الاثنين 3-4-2023، متوقعة ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا الاثنين 3-4-2023

وكشفت الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا الاثنين 3-4-2023، مؤكدة أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح من 3 لـ8 درجات مئوية، وأتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد، فضلاً عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة غدا الاثنين 3-4-2023

كما أعلنت الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدًا الاثنين 3-4-2023، قائلة إن درجات الحرارة أن تصل العظمى في كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 والصغرى 18، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 30 والصغرى 17، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19، شمال الصعيد الدرجة العظمى 32 والصغرى 16، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.