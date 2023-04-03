الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-4-2023.. حرارة ورياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-4-2023 ستكون ذروة الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر في تلك الفترة، والتي تأتى في إطار التقلبات الجوية التي يتميز بها فصل الربيع، حيث تكون درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض، كما ستسجل الدرجة العظمى على القاهرة 32 درجة مئوية، وبعد ذلك تتراجع الحرارة لمدة 3 أيام بين 4-6 درجات، وتعود مرة أخرى للارتفاع يوم السبت المقبل لتصل لـ33 درجة.

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن هذا يحدث نتيجة تأثرنا بكتل هوائية حارة من المناطق الصحراوية، لذا فإن حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-4-2023، ستشهد دفئا على السواحل الغربية، بينما يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى السواحل الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري، وصولا الى جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على بعض مدن الجمهورية وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 32 - 15

- العاصمة الإدارية 32 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 32 - 15

- دمنهور 31 - 15

- وادي النطرون 31 - 14

- كفر الشيخ 31 - 15

- المنصورة 32 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16