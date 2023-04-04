ما زال مسلسل الكتيبة 101 الذي تدور أحداثه في إطار وطني عن بطولات وتضحيات الجيش المصري، ويبحث عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعدد عرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة أون في رمضان 2023.

ويرصد «الوطن» لمتابعيه، موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة أون في رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل الكتيبة 101 على مجموعة قنوات أون، فيأتي على قناة أون العامة في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة ON دراما، أما الإعادة الأولى تكون الساعة الثالثة صباحا، والإعادة الثانية تكون العاشرة صباحا.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 على شاشة قناة أون دراما

أما على قناة أون دراما فالعرض الأول يكون في تمام الساعة 7 إلا ربع مساء والإعادة في تمام الساعة الثالثة والعاشرة صباحا.

يذكر أن ملحمة الكتيبة 101 مكونة من 20 حلقة فقط، وتذاع عبر قناة أون ويشارك بالمسلسل عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عمرو يوسف، آسر ياسين، محمود عبد المغني، فتحي عبد الوهاب، لبلبة، رشا مهدي وغيرهم.