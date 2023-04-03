الكتيبة 101 الحلقة 12.. الضابط هارون يمنح زوجة تكفيري حصته من الماء

بدأت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، بموقف إنساني للظابط هارون (محمود عبد المغني) حيث منح إحدى السيدات السيناويات نصيبه من المياه بعد ما جاءت لتلومه على انقطاع المياه في المنطقة، ويخبرها أن أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هو من قام بضرب خزان المياه في المنطقة وأدى إلى انقطاع المياه تماما.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. الظابط هارون يضرب مثالا للإنسانية

وفي أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 يخبر الظابط هارون السيدة أن تأتي إليه في حالة حاجتها إلى مزيد من المياه، وذلك بالرغم من زواجها من أحد التكفيرين، وذلك لأنها أخبرته أن أطفالها سوف يموتون من العطش، فيقول لها إنه سيمنحها المياه لأن أطفالها ليس لهم أي ذنب.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. وحشية التنظيم الإرهابي في سيناء

وألقى مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12 الضوء على الممارسات الوحشية لأعضاء التنظيم الإرهابي في سيناء، بداية من إصدار فتوى تتيح قتل الأهالي المتعاونين مع الجيش، وصولا على هجمتهم الوحشية على الخدمات الأسياسية من الماء والكهرباء.