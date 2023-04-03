الكتيبة 101 الحلقة 12.. الإرهابيون يقتلون وفاء عامر بسبب تعاونها مع الجيش

يذهب أحد أفراد التنظيم الإرهابي إلى السيد السيناوية مها (وفاء عامر)، ويطلب منها أن توصله بأحد قيادات الجيش بسبب رغبته في الخروج من التنظيم الإرهابي، وتخبره بأن يسلم نفسه لأي كمين تابع للجيش، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، وذلك قبل أن يقوم أعضاء التنظيم بالقبض عليها.

وتشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، قتل السيدة السيناوية مها برصاص التكفيرين بسبب تعاونها مع الجيش وإمدادهم بمعلومات عن عناصر التنظيم ومخابئهم ومخازن أسلحتهم، ويوجه صناع المسلسل في شارة النهاية تحية للسيدة مها أبو قريع التي قتلها أفراد التنظيم.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. التنظيم الأرهاببي يصدر فتوى تجيز قتل أهالب سيناء

وجاء ذلك أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، حيث يقرر زعيم التنظيم الإرهابي تنفيذ عمليات على أهالي سيناء المتعاونين مع الجيش، وأصدر فتوى تجيز لهم قتلهم.