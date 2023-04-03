رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكتيبة 101 الحلقة 12.. الإرهابيون يقتلون وفاء عامر بسبب تعاونها مع الجيش

كتب:

نورهان نصرالله
10:06 م | الإثنين 03 أبريل 2023
مشهد من مسلسل الكتيبة 101

مشهد من مسلسل الكتيبة 101

يذهب أحد أفراد التنظيم الإرهابي إلى السيد السيناوية مها (وفاء عامر)، ويطلب منها أن توصله بأحد قيادات الجيش بسبب رغبته في الخروج من التنظيم الإرهابي، وتخبره بأن يسلم نفسه لأي كمين تابع للجيش، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، وذلك قبل أن يقوم أعضاء التنظيم بالقبض عليها.

وتشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، قتل السيدة السيناوية مها برصاص التكفيرين بسبب تعاونها مع الجيش وإمدادهم بمعلومات عن عناصر التنظيم ومخابئهم ومخازن أسلحتهم، ويوجه صناع المسلسل في شارة النهاية تحية للسيدة مها أبو قريع التي قتلها أفراد التنظيم.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. التنظيم الأرهاببي يصدر فتوى تجيز قتل أهالب سيناء

وجاء ذلك أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12، حيث يقرر زعيم التنظيم الإرهابي تنفيذ عمليات على أهالي سيناء المتعاونين مع الجيش، وأصدر فتوى تجيز لهم قتلهم.

اقرأ المزيد:

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. تصفية العناصر الإرهابية والانتقام للشهداء

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. وحيد يبدأ التدريبات مع الإرهابيين

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. مداهمة جديدة للجيش ضد التكفيرين

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. الإرهابيون يهددون أهالي سيناء والجيش يداهمهم
بقلم نورهان نصرالله