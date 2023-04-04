تايوان: اقتراب 20 طائرة و3 سفن صينية من الجزيرة خلال يوم

رصدت القوات المسلحة التايوانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، اقتراب 20 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، وقالت وزارة الدفاع بـ«تايبيه»، في تقرير يومي، إن بلادها أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ أرضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وسيلتقي رئيس «مجلس النواب» الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي، رئيسة تايوان، «تساي إنج وين» في كاليفورنيا، غدا الأربعاء، وقال مكتب البرلماني، في بيان، إن اللقاء سيعقد في ضواحي «لوس أنجلوس» في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية وسيشارك فيه 20 من أعضاء الكونجرس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، توعدت السلطات الصينية، بالرد إذ ما عقد اللقاء بين مكارثي ورئيسة تايوان، وقال القائم بأعمال سفارة «بكين»، لدى الولايات المتحدة،«تشو تشويوان»، إن بلاده تحث «واشنطن» على عدم مواصلة اللعب بالنار في مسألة تايوان.

بكين: لقاء ماكارثي مع رئيسة تايوان خرق لمبدأ الصين الواحدة

ونددت قنصلية الصين في «لوس أنجلوس»، بلقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي رئيسة تايوان، «تساي إنج وين»» في كاليفورنيا، وقالت:«سنتابع التطورات وندافع بحزم عن سيادتنا ووحدتنا الترابية».

وأوضحت القنصلية الصينية، إن لقاء ماكارثي مع رئيسة تايوان، خرق خطير لمبدأ الصين الواحدة، مضيفة أن اللقاء لا يخدم مصالح «واشنطن» و«بكين» المشتركة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنها لا يمكنها تأكيد تقارير تفيد بأن «بكين» جمعت بيانات عبر منطاد تجسس حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، وتم إسقاطه في 4 فبراير الماضي، مضيفة أنها لا تزال تحلل حطام المنطاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ويخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، للقاء نظيره الصيني، «تشين قانج» على هامش فعاليات متعددة الأطراف، مؤكدا في تصريح لصحيفة «أرجومينتي إي فاكتي» الروسية، أن العلاقات بين «موسكو» و«بكين»، تستمر بالتطور باطراد.

لافروف: «موسكو» و«بكين» مستعدتان للدفاع عن المصالح

وكان لافروف، قال في وقت سابق، إن بلاده والصين مستعدتان للوقوف جنبا إلى جنب للدفاع عن المصالح المشتركة.

وحددت السلطات في الفلبين، 4 قواعد عسكرية إضافية يمكن لـ«واشنطن» استخدامها، إحداها قريبة من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وأخرى غير بعيدة عن جزيرة تايوان، وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان، أن القواعد ستستخدم في عمليات إنسانية وللاستجابة للكوارث.