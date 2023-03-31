تايوان وأمريكا تناقشان المخاوف المتعلقة بدعم صناعة الرقائق الإلكترونية

قالت وزيرة الاقتصاد التايوانية وانج مى هوا، إن الولايات المتحدة أوفدت مسؤولين إلى تايوان للاستماع إلى مخاوف بشأن معايير الإعانات الأمريكية الجديدة لأشباه الموصلات في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وأضافت وانج - في تصريحات للصحفيين نقلتها قناة «تشانل نيوز آشيا» اليوم الجمعة، أن المسؤولين المعنيين سيستمعون إلى الآراء المتعلقة بالصناعة وسيجمعون وجهات النظر، مؤكدة استعداد وزارة الاقتصاد لتقديم المساعدة في حال احتاجت الصناعة إلى التواصل مع الولايات المتحدة.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، قد صرح بأن المعايير تثير قلق شركات مثل سامسونج للإلكترونيات وSK Hynix Inc، وهو قلق تشاركه شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات الرائدة في العالم.

وتتضمن الشروط تقاسم الأرباح الزائدة مع حكومة الولايات المتحدة، بينما أشارت مصادر في الصناعة إلى أن عملية التطبيق نفسها قد تكشف عن استراتيجية الشركة السرية.

وتستثمر شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات -التي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم- 40 مليار دولار أمريكي في مصنع جديد بولاية أريزونا الأمريكية، ما يدعم خطط واشنطن لمزيد من صناعة الرقائق الإلكترونية داخل البلاد.