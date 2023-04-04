ماذا يعنى انضمام فنلندا رسميا إلى الناتو اليوم؟

تشهد فنلندا، اليوم الثلاثاء، حدثا تاريخيا في البلاد، المتمثل في انضمام «هلسنكي»، المتوقع لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في ظل استمرار الأزمة الاوكرانية منذ 24 فبراير من العام الماضي 2022.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال في وقت سابق، إن فنلندا ستنضم إلى التكتل العسكري، «بعد عام تقريبًا من التقدم بطلب للعضوية»، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى رفع علم البلاد، ظهرا، في المقر بالعاصمة البلجيكية «بروكسل».

وأوضح ستولتنبرج، أن بانضمام فنلندا سيرتفع أعضاء حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى 31 دولة، مضيفا، في مؤتمر صحفي عشية اجتماع وزراء خارجية دول التكتل العسكري في بروكسل، إن هذا أسبوع تاريخي.

ستولتنبرج: انضمام فنلندا أسرع عملية انضمام في تاريخ التحالف

وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن انضمام فنلندا إلى التكتل العسكري أسرع عملية لدولة في تاريخ التحالف الحديث.

من جانبه، سيتوجه رئيس فنلندا، سولي نينيستو إلى العاصمة البلجيكية «بروكسل» للمشاركة في الحفل الرسمي لانضمام «هلسنكي»، إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وفقا لما أعلنه مكتب الرئيس.

وكان رئيس الوزراء الفنلندي الأسبق، ألكسندر ستوب، قال في وقت سابق، إنّ الانضمام إلى «الناتو» لم يكن ليحدث لولا الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وستتضاعف حدود حلف شمال الأطلسي «الناتو» مع روسيا، بمجرد انضمام فنلندا الرسمي إلى التكتل العسكري، أكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من 1500 ميل.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، على لسان نائب الوزير ألكسندر جروشكو، إن بلاده ستعزز قدراتها العسكرية في مناطق غرب وشمال غرب ردا على انضمام فنلندا لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

ضمانات قانونية لفنلندا بموجب المادة 5 من معاهدة «الناتو»

بدوره، أشار المحلل الروسي، نيكيتا ليبونوف، إلى أن انضمام فنلندا الرسمي، إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يعني تلقي «هلسنكي» ضمانات قانونية بموجب المادة 5 من معاهدة التكتل العسكري، مضيفا أنّ عملية الانضمام يعني تضاعف الحدود بين روسيا والحلف تقريبًا.

وأضاف ليبونوف، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أن انضمام «هلسنكي»، رسميا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، يمكن للولايات المتحدة الوصول إلى البنية التحتية العسكرية الكاملة لفنلندا، مشيرا إلى أن أي هجوم على فنلندا سيعتبر هجومًا على الحلف بأكمله.

ونصت المادة الـ5 من معاهدة تأسيس «الناتو»، على أن الأعضاء يتفقون على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية، سيعتبر هجوما ضدهم جميعا، مضيفة أنه يجب على الحلف اتخاذ إجراءات بما فيها استخدام القوة المسلحة، لاستعادة الأمن في منطقة شمال الأطلسي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».