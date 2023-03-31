سكرتير عام «ناتو»: فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف خلال أيام

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن فنلندا ستنضم رسميا إلى الحلف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف ستولتنبرج، في فيديو مصور على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نقلته قناة «سي إن إن» الأمريكية - «لقد صادق جميع الحلفاء الثلاثين في الناتو الآن على بروتوكول الانضمام، فنلندا ستجلب الكثير لتحالفنا».

وأعرب ستولتنبرج عن تفاؤله بفرص انضمام السويد إلى حلف الناتو، قائلا إن «جميع الحلفاء يتفقون على أن الانتهاء السريع من عملية المصادقة على انضمام السويد سيكون في مصلحة الجميع، كما أتطلع إلى الترحيب بالسويد كعضو كامل العضوية في الناتو في أقرب وقت ممكن».