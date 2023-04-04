موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

يعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، حصريا على قناة DMC في رمضان 2023، إضافة إلى منصة «Watch IT»، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال ومحمد ثروت.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات DMC، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة في رمضان 2023، ويعرض المسلسل الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة الـ7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.

مسلسل يحيى وكنوز

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل يحيى وكنوز مدعومًا بلغة الإشارة كي يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعة المسلسل.

يناقش مسلسل «يحيى وكنوز» الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكِبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك