يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC اليوم الثلاثاء، بعدما حدث في الحلقة الـ12 من المسلسل، التي فيها خاض «يحيى» بطل المسلسل مغامرات جديدة، وكشف عن معلومات جديدة عن حياة المصريين القدماء، وقابل يحيى وكنوز الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12.

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC اليوم الثلاثاء

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC اليوم الثلاثاء، في الساعة الـ6:15 مساءً، ويعاد الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة 10:30 مساءً، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT».

موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل يحيى وكنوز على DMC اليوم، فيُعرض الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وهو بطولة عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، وخالد سليم، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومحمد ثروت، ويُعرض مسلسل الأطفال مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.